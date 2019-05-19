Под Тверью пьяный водитель сжег свое авто после ДТП

В Тверской области водитель "Оки" сжег свой автомобиль после аварии и скрылся с места происшествия, сообщили в региональном управении ГИБДД.

Инцидент произошел 15 мая, однако известно о нем стало лишь сейчас. Около 19.20 на 64 километре трассы Тверь-Ильинское "Ока", отъезжая от обочины для разворота, не уступила дорогу Renault Duster. Автомобили столкнулись.

- После ДТП 44-летний водитель "Оки" поджег свой автомобиль и с месте происшествия скрылся, но был вскоре найден в ходе оперативно-розыскных мероприятий. От прохождения медосвидетельствования на алкоголь он отказался, - сообщили в пресс-службе УГИБДД.

47-летний водитель Duster с травмами доставлен в больницу.