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19.05.2019 12:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тверью пьяный водитель сжег свое авто после ДТП

В Тверской области водитель "Оки" сжег свой автомобиль после аварии и скрылся с места происшествия, сообщили в региональном управении ГИБДД.

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Инцидент произошел 15 мая, однако известно о нем стало лишь сейчас. Около 19.20 на 64 километре трассы Тверь-Ильинское "Ока", отъезжая от обочины для разворота, не уступила дорогу Renault Duster. Автомобили столкнулись.

- После ДТП 44-летний водитель "Оки" поджег свой автомобиль и с месте происшествия скрылся, но был вскоре найден в ходе оперативно-розыскных мероприятий. От прохождения медосвидетельствования на алкоголь он отказался, - сообщили в пресс-службе УГИБДД.

47-летний водитель Duster с травмами доставлен в больницу.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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