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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Текст: Анна Бондаренко

В южных и восточных районах Приморья из-за надвигающейся непогоды объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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По данным Примгидромета, ночью и днем 20 мая во Владивостоке, Артеме, Находке и Дальнегорске, Большом Камне и ЗАТО Фокино, а также в Шкотовском, Надеждинском, Лазовском, Хасанском, Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском районах ожидается сильный, местами очень сильный дождь, который может принести от 15 до 50 миллиметров осадков за 12 и менее часов.

В отдельных районах пройдут грозы, усилится, до 17-22 метров в секунду, ветер, на побережье его порывы будут достигать 27 метров в секунду. Возможен подъем уровня воды на небольших реках, подтопление низин.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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