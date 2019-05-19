СК проверит гибель трех человек на пожаре в Оренбургской области

Следователи установят причину гибели трех человек во время пожара в селе Адамовка Оренбургской области. Есть подозрение, что на теле одного из них есть следы насильственной смерти.

В воскресенье утром на улице Родимцева полностью сгорел частный дом площадью 160 квадратных метров. В огне погибли три человека.

Как сообщили в СУ СК по Оренбургской области, в сгоревшем доме проживали 68-летняя женщина, ее 47-летний сын и 43-летняя дочь. По предварительным данным, пострадавшие проживали вместе. Спиртными напитками не злоупотребляли.

Ранее РИА Новости с ссылкой на свои источники сообщили, что смерть одного из погибших носит криминальный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти людей.