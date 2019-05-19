Под Новосибирском в столкновении с бензовозом погибли трое

Новосибирская полиция начала проверку по факту ДТП в Коченевском районе, в результате которого погибли три человека.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21099 двигался со стороны рабочего поселка Коченево в сторону поселка Светлый. По неизвестной пока причине водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом MAN.

- 28-летний водитель ВАЗ-21099 и двое его пассажиров скончались на месте от полученных травм, - сообщает УМВД России по Новосибирской области.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.