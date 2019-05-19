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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб, двое ранены в ДТП на магистрали под Петербургом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии со смертельным исходом на КАД. По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что одна из столкнувшихся машин ехала по обочине.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автомобиль марки Ford по обочине и столкнулся со стоящим на трассе грузовиком "ГАЗель".

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От удара грузовик развернуло и выбросило на проезжавший мимо автомобиль Hyundai.

В результате ДТП водитель "ГАЗели" погиб на месте. В автомобиле Ford травмы получила 31-летняя женщина-водитель и девятилетняя девочка, находившаяся в салоне. Водитель Hyundai не пострадал.

Очевидцы отмечают в социальных сетях, что из-за ДТП на КАД на участке трассы в районе деревни Ковалево затруднено движение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург СЗФО Ленинградская область
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