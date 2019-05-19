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19.05.2019,  
12:25
Текст:  Светлана Цыганкова

Первый советский морской робот покажут в музее батискафов в Кроштадте

Фото: Пресс-служба Западного военного округа Фото: Пресс-служба Западного военного округа
Фото: Пресс-служба Западного военного округа

В Кронштадте, единственном в России и крупнейшем в мире музее батискафов "Эра Гидрокосмоса" представят первого советского морского робота. Специалисты его уже восстановили.

Фото: Артем Локалов
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Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, морской комплекс МТК-200 на гусеничном ходу стоял на вооружении ВМФ РФ в 80-х годах прошлого столетия. Он был оснащен двумя манипуляторами и видеокамерами. В его функции входило обследование и фотографирование затонувших объектов, обеспечение ремонта корпусов кораблей. МТК-200 мог оказать и помощь терпящей бедствие подводной лодке - завести в субмарину шланг с воздухом, поднимать грузы весом до ста килограммов.

Комплекс станет первым необитаемым экспонатом музея батискафов в Кронштадте. Он расположен на пристани у Петровского парка. Подводные аппараты собрали из разных регионов России, где они находились на службе Военно-морского флота РФ, научных организаций и предприятий рыболовной промышленности. Все аппараты прошли реставрацию. Этим занимались специалисты судостроительных заводов Санкт-Петербурга.

В экспозиции музея - две сверхмалые подводные лодки "Тритон-1М" и "Тритон-2", автономный рабочий снаряд АС-22, спасательный подводный снаряд АС-5, передвижная рекомпрессионная водолазная станция ПРС-ВМ на базе ЗИЛ-131, обитаемые самоходные аппараты типа "Риф" и "Лангуст".

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