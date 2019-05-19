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В Петербурге исполнителю роли Рамси Болтона вручили пряники-портреты

Мировое кино
    19.05.2019, 22:54
Текст:   Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге тысячи фанатов сериала "Игра престолов" пришли на фестиваль Comic-Con, чтобы встретиться с актером Иваном Реоном, сыгравшем в саге Рамси Болтона.

Фото: Sputnik на русском / youtube.com
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На встрече с поклонниками Иван Реон признался, что роль Рамси Болтона казалась ему слишком жестокой и он обрадовался, когда узнал, что по сценарию его герой будет убит.

Фанатов "Игры престолов", безусловно интересовало, чем же закончится сага. Иван Реон признался, такой информации у него нет.

Актер рассказал, что успел погулять по Санкт-Петербургу и город показался ему очень красивым. Также Реон сообщил, что неплохо знаком с русской культурой и любит классические произведения Чехова, Достоевского и Толстого. К слову, именно один из романов Льва Толстого Иван Реон взял бы на необитаемый остров. Актер пошутил, что произведения русской классики всегда довольно объемны и их изучение могло бы помочь скоротать время.

Иван Реон пробыл в Петербурге три дня. Большую часть времени он провел с поклонниками на площадке "Comic Con". Актер отвечал на каверзные вопросы, раздавал автографы. Поклонники выстраивались в огромные очереди, чтобы пообщаться со звездой. Многие принесли любимому актеру подарки. Так, на своей странице в Instagram Иван Реон опубликовал снимо пряников с портретами актера, которые ему вручили фанаты сериала.

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