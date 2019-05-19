В Петербурге мотоциклист въехал в группу подростков

В Невском районе Петербурга на Шлиссельбургском проспекте у дома №43 34-летний мужчина на мотоцикле въехал в группу подростков.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, несколько мальчиков 13-14 лет в это время переходили дорогу по "зебре".

В результате происшествия один из подростков госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь бьются врачи.

Мотоциклист доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

По факту аварии начата проверка. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они опрашивают очевидцев происшествия и просматривают записи с камер видеонаблюдения.