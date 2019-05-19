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19.05.2019 09:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге "Пушкинская школа" представила моноспектакль "Гамлет"

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург )

В петербургском театре "Пушкинская школа" представили премьеру - моноспектакль "Гамлет". Один на один с трагедией Шекспира встречается Сергей Хайменов. Молодой актер фактически продолжает традицию своего учителя и художественного руководителя театра Владимира Рецептера, который на протяжении долгих лет играл одну из самых знаменитых пьес в мировой драматургии в одиночку.

"Пушкинская школа" теперь может предложить любителям театра сразу два "Гамлета", поставленных лауреатом Государственной премии России, премии имени Лихачева и премии Президента РФ Владимиром Рецептером.

Один - с множеством актеров, костюмами - появился в репертуаре еще в 2010 году, главную роль в нем играет лауреат Санкт-Петербургской театральной премии для молодых "Прорыв" Денис Волков. Новая постановка в некотором смысле скромнее: сцена - малая, из реквизита - меч да табуретка, костюма как такового нет…

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Но моноспектакль - жанр специфический и призван удивлять вовсе не размахом, а способностью актера удерживать внимание зрителей. Двадцатитрехлетнему Сергею Хайменову это удается. Всех действующих лиц - Клавдия, Гертруду, Офелию, Лаэрта, Горацио и Полония - он представляет как бы сквозь призму зрения самого Гамлета, помогая тем самым взглянуть на известную всем трагедию под другим углом.

- Когда была премьера моего моноспекталя, ее предварял Георгий Товстоногов. Я надеюсь, что у Сергея Хайменова есть будущее, как и у Дениса Волкова, - сказал, выйдя на сцену, режиссер.

Новый моноспектакль так же как и тот, что был поставлен и сыгран Владимиром Рецептером в 1960-е годы, берет за основу перевод, сделанный Борисом Пастернаком. Этот же текст используется и во втором "Гамлете" - артисты театра "Пушкинская школа" блестяще владеют стихом, поэтому перевод Пастернака звучит со сцены не теряя ни силы, ни смысла, ни своей музыкальности.

Напомним, "Пушкинская школа" - первый в мире театр, где занимаются творческим освоением театральной системы Пушкина - особой страницы в истории русского театра. Художественный руководитель - актер, режиссер, поэт и пушкинист Владимир Рецептер посвятил теоретическому и практическому исследованию театра Пушкина более полувека. Сегодня в афише театра девять спектаклей, основанных на произведениях "солнца русской поэзии".

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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