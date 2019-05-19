В горах рядом с Токио перекрыты дороги из-за активности вулкана

Японские специалисты зафиксировали рост активности в районе вулкана Хаконэ, расположенного в 80 километрах западнее Токио. Минувшей ночью здесь произошло около 45 небольших вулканических землетрясений.

Уровень опасности извержения повышен с первого до второго по пятибалльной шкале. В радиусе километра от долины Овакудани, являющейся одной из основных туристических достопримечательностей Хаконэ, перекрыто движение автомобилей по всем горным дорогам. Также приостановлена работа канатной дороги, связывающей Овакудани с озером Аси, пишет ТАСС.

Высота вулкана Хаконэ составляет 1550 метров. Курорт вокруг вулкана знаменит своими горячими источниками, музеями, а также горным озером Аси, с которого открывается вид на расположенную неподалеку священную гору Фудзи. Ежегодно эти места посещают около 20 миллионов человек.