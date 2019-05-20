Больше чем гравировка: гильоше на циферблатах Breguet

Гильоше (фр. guilloché) - особый вид гравировки, который сегодня считается одним из самых узнаваемых признаков часов Breguet, как и форма стрелок "с яблоками". Методом гильоширования на циферблат, корпус или части часового механизма наносится орнамент, который кажется динамичным: металл как будто оживает на глазах, предлагая завораживающую игру теней и объемов.

Эстетика и смысл

Предположительно технику гильоше начали применять еще в XVI веке - тогда она использовалась для отделки мебели, деревянных шкатулок и перламутровых пуговиц, а затем получила распространение в ювелирном деле. Наряду с этим декоративную гравировку наносили на крышки пудрениц и на столовые приборы из серебра. Абрахам-Луи Бреге, живший уже в XVIII веке, не мог не обратить внимания на эти тенденции, которые открыли для него новые горизонты в часовом деле.

В 1786 году Бреге впервые применил гильоширование в своих часах, сделав ставку не только на его декоративное, но и на функциональное значение: объемные узоры гравировки помогали защитить полированные поверхности от царапин, предотвратить потускнение металла и обеспечить антибликовые свойства циферблата (а значит, улучшить читаемость показаний). Кроме того, гильоше позволяло разграничить на циферблате различные зоны индикации - счетчик секунд, индикатор запаса хода и так далее.

В Breguet Classique Chronométrie 7727 представлено шесть различных видов гильоше. Центральная часть циферблата - "женевские волны", счетчик секунд (на 12 часах) - "парижские гвозди", счетчик 1/10 секунды (там же) - "солнце", индикатор запаса хода (на 5 часах) - "шевроны", часовая шкала обрамлена орнаментом "вьюн", по внешнему краю - узор "ячменное зерно". Фото: Breguet

Для дома Breguet техника гильоше обрела особое значение: она стала его визитной карточкой. Игра контрастов гильошированного циферблата позволила отказаться от характерных для того времени барочных элементов в часах и обратиться к более элегантному дизайну.

Интересно, что уже в начале XIX века моделей Breguet с гильошированными циферблатами было значительно больше, чем с циферблатами эмалевыми. И сегодня часы с золотым циферблатом, серебряным напылением и изящным гильоше с надписью Swiss Guilloché Main - неотъемлемая часть большинства современных коллекций марки.

Прирученное искусство

Хотя техника гильоширования требует специального оборудования, такое производство нельзя назвать промышленным: узоры создаются на токарно-гильоширных станках, управляемых вручную. Левой рукой мастер приводит в движение станок, а правой − направляет установленный на каретке резец, чтобы параллельные или пересекающиеся симметричные линии складывались в орнамент. В мастерской швейцарского городка Л’Орьен, расположенного в самом центре живописной долины Жу, мастера мануфактуры Breguet продолжают многолетнюю традицию гильоширования, заложенную основателем марки. Двадцать часовых мастеров кропотливо, миллиметр за миллиметром, создают свои произведения - уже не только на старинных, но и на современных станках, спроектированных и собранных в стенах компании.

Принцип действия новых станков не отличается от исторических предшественников, но у них более высокая эргономичность, они оснащены бинокулярной лупой и обладают современной точностью. Сегодня в распоряжении мануфактуры Breguet около тридцати гильоширных машин, на которых работают и учатся часовые мастера. Они могут выполнить рисунок любой сложности, в том числе такие известные орнаменты как "парижские гвозди", "женевские волны", "плетеная корзинка" или "огонь".

На почетном месте

Чтобы сохранить старинные традиции, часовая компания Breguet вкладывается в развитие технологий, которые существуют несколько веков, но сегодня уже не приносят прибыли. Например, она на протяжении многих лет приобретала старинные токарно-гильоширные машины, восстанавливала их и теперь демонстрирует в часовых магазинах в качестве исторических образцов. Наиболее старый из них, изготовленный в 20-х годах XIX века, находится в бутике, расположенном в доме номер 6 на Вандомской площади в Париже. В московском бутике марки, в ГУМе на Красной площади, тоже есть подобная историческая машина.

Новые методы

Гильоширование − удивительный вид искусства, открывающий для талантливого мастера безграничные возможности. Именно поэтому компания Breguet организовала учебный семинар по разработке новых методов применения орнаментов гильоше в часовом производстве. Одним из практических результатов этой работы стал новый узор-гравировка в виде волны, который теперь украшает центральную часть циферблата модели Marine Chronographe 5527. Именно так рождается новое прочтение традиционных техник часового искусства, а известные часовые модели обретают новый облик.