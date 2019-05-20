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20.05.2019 20:55
Рубрика: Власть

Взорвутся с умом

Для реактивных систем залпового огня создаются новые боеприпасы
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Начались предварительные испытания "умных" взрывателей для боеприпасов реактивных систем залпового огня. Благодаря им без увеличения мощи заряда поражающий эффект одного залпа значительно возрастет.

Об этом заявил заместитель гендиректора холдинга "Техмаш" - ведущего разработчика боеприпасов - Александр Кочкин. Новые взрыватели будут использоваться в самых различных авиабомбах, ракетах, снарядах. Однако в первую очередь ими, скорее всего, оснастят ракеты новейшего комплекса "ТорнадоС", которые сейчас поступают на вооружение.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Уже сообщалось, что первый бригадный комплект РСЗО "ТорнадоС" поставлен Вооруженным силам, началась его опытно-промышленная эксплуатация. Новые реактивные системы должны постепенно заменить широко известные "Град" и "Смерч", поэтому существует два их типа - "ТорнадоГ" калибром 122 мм и "ТорнадоС" калибром 300 мм.

Как утверждают разработчики, "Торнадо" - системы совершенно нового для нас поколения. Они оснащены современными баллистическими вычислителями, работающими в связке с Глобальной навигационной системой - ГЛОНАСС. Точность и дальность стрельбы существенно выше, чем у предшественников, значительно выросло огневое могущество.

За счет чего выросло могущество, стоит сказать особо. Ракеты классических РСЗО при залпе идут к цели по наклонной траектории, взрываются при ударе, что объективно уменьшает площадь поражения и сам эффект поражения.

У новых боеприпасов "умный" не только взрыватель, но и вся головная часть. Когда ракеты оказываются над целью, отделяются их боевые части, раскрываются специальные парашюты, и весь залп опускается вертикально. При этом взрыв может произойти как от удара, так и на определенной высоте, что значительно увеличивает и площадь поражения, и эффект этого поражения.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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Есть еще одна существенная особенность. Ракеты "ТорнадоС" могут корректироваться в полете, что значительно повышает точность поражения цели на дальности более чем 100 км. Корректируются они не человеком-оператором, а системой управления, находящейся непосредственно в ракете.

"Умные" взрыватели, испытания которых сейчас ведутся, смогут взрываться не на заранее заданной высоте, как сейчас, а сами оценивать ситуацию и принимать решение о подрыве в необходимой точке траектории.

Можно добавить, что боевая авиация тоже получила "поумневшую" ракету С8 ОФП, превзошедшую свою предшественницу С-8 по боевой эффективности в несколько раз.

Достигнуто это за счет того, что С8 ОФП в зависимости от настроек может взрываться перед преградой, при ударе в преграду и за преградой, пробив ее и не разрушившись. Таких ракет у нас еще не было. Ими вооружат штурмовики Су25 и боевые ударные вертолеты.

Власть Безопасность Армия Оружие с Сергеем Птичкиным Оружие XXI века
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