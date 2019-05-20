Глава Рособрнадзора призвал не покупать "ответы ЕГЭ" у мошенников

Если школьник будет использовать на ЕГЭ шпаргалки, мобильные телефоны или любые другие гаджеты, его результаты будут аннулированы.

Во время "горячей линии", посвященной единому госэкзамену, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников. Утечки экзаменационных материалов исключены:

"Я еще раз обращаюсь к родителям: не нужно покупать якобы экзаменационные задания до начала экзамена. Их нет и не может быть, - подчеркнул он. - Мы все делаем для того, чтобы экзамен проходил максимально честно, чтобы ЕГЭ оценивал творческие способности школьника. Мы убрали задания с выбором ответа из всех предметов ЕГЭ, кроме иностранных языков".