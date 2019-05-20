Изящность в деталях: TAG Heuer и новые модели часов Carrera Lady
Часы в 36-миллиметровом корпусе отличаются яркой цветовой гаммой и улучшенной считываемостью показаний циферблата. Секундная шкала нанесена на фланец циферблата, обрамленного гладким или инкрустированным бриллиантами безелем. Еще одна деталь, которая отличает новые Carrera Lady от предшествующих моделей - необычное трапециевидное окошко индикации даты в положении "3 часа" (в оригинальных моделях окошко даты прямоугольной формы).
Циферблат новых часов представлен в белом перламутровом, фиолетовом, синем, сером и черном цветах. Механизм - кварцевый или автоматический. Корпус Carrera Lady выполнен из нержавеющей стали и отличается изогнутой формой ушек, к которым крепится браслет с комбинированным матовым и глянцевым покрытием, ремешок из телячьей кожи в синем и черном цвете с ромбовидным узором или полуматовой кожи аллигатора в фиолетовом, бежевом или сером оттенках.
В рамках этой коллекции бренд TAG Heuer представил также новый вариант раскладной застежки для кожаных ремешков. Будучи более тонкой, она улучшает общую эстетику часов и добавляет изящества.
Задняя крышка корпуса кварцевых моделей украшена логотипом компании TAG Heuer и названием коллекции, а также сетчатым рисунком, который напоминает об истоках создания линии Carrera. Задняя крышка моделей с механическим калибром выполнена из сапфирового стекла, через которое можно наблюдать за работой механизма.
Часы TAG Heuer Carrera впервые были представлены в 1963 году. Новые инновационные модели коллекции Carrera выполнены в лучших традициях часового искусства.