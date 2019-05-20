Клайберн из ЦСКА признан MVP "Финала четырех" Евролиги

Защитник московского ЦСКА Уилл Клайберн признан самым ценным игроком "Финала четырех" баскетбольной Евролиги.

В полуфинальном матче с мадридским "Реалом", завершившемся в пользу армейцев со счетом 95:90, американец провел на паркете 30 минут 18 секунд и за это время набрал 18 очков, сделал 5 подборов и одну результативную передачу.

В финале, в котором ЦСКА одолел "Анадолу", Клайберн отыграл 29 минут 38 секунд, набрав 20 очков при пяти подборах и двух результативных передачах.