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Рубрика: Экономика

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Регионы откажутся от формализма в борьбе с бедностью
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Минтруд уже начал работу по пересмотру потребительской корзины и методики расчета прожиточного минимума для разных групп населения. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"Мы намерены усовершенствовать порядок расчета прожиточного минимума за счет пересмотра методологии расчета стоимости потребительской корзины по социально-демографическим группам населения, - сказала она. По ее словам, прожиточный минимум - ключевой показатель при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ. Пересмотр потребительской корзины позволит улучшить качество минимального набора продуктов питания и приблизить его к рациональным нормам здорового питания.

"Мы планируем, что новую потребительскую корзину удастся ввести с 1 января 2021 года. На уровне минтруда для этого создана рабочая группа, в число участников которой вошли представители сторон социального партнерства", - сообщила Голикова. Она также пообещала, что правительство будет ежегодно индексировать фонды оплаты труда бюджетников и минимальный размер оплаты труда.

Фото: iStock
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Напомнила вице-премьер и о начавшейся в пилотных регионах работе по анализу причин бедности и поиску эффективных способов борьбы с ними. Работа началась в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Ивановской, Липецкой, Нижегородской и Томской областях. Первое, что выявили, так то, что в пилотных регионах мерами соцподдержки охвачены не все нуждающиеся, а только от 64 до 87 процентов. Самый низкий охват социальной помощью - в Приморье, самый высокий - в Липецкой области. В связи с этим, по мнению вице-премьера, важно информировать людей о положенной им социальной помощи. "Вы должны иметь доскональную информацию по гражданам на вашей территории, не охваченным мерами социальной поддержки, - отметила она, обращаясь к ответственным за эту работу, - и ясно представлять себе причины, почему они не обращаются за социальной помощью. Формализма здесь быть не должно".

Правительство планирует усовершенствовать механизм социального контракта и расширить практику его применения. Голикова пояснила, что такой контракт с органом соцзащиты могут заключить малоимущие.

"В перспективе в социальный контракт помимо финансовой поддержки необходимо интегрировать положения, направленные на сохранение здоровья граждан, в частности прохождение диспансеризации и вакцинации. Модернизированный механизм социального контракта предполагается ввести уже с 2020 года", - отметила Голикова.

Тем временем

В России вырастет МРОТ

В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил министр труда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Топилин исключил возможность увеличить МРОТ одномоментно в два раза

"С 1 января 2021 года (потребительская. - Прим. ред.) корзина будет пересмотрена в большую сторону. ...В этой связи и минимальный размер оплаты труда будет увеличен", - заявил он.

В дальнейшем стандарты МРОТ также будут повышаться. Минтруд будет следить за изменением соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы, добавил глава минтруда.

Как отметил министр, до 2024 года в России в два раза должно сократиться количество граждан, живущих за чертой бедности. Сделать это можно двумя путями: повысить зарплаты и предоставить целевую социальную помощь, сказал министр. Топилин отметил, что правительство продолжает "очень жестко контролировать" субъекты РФ в этом направлении.

Подготовил Евгений Гайва

Экономика Работа Зарплата Правительство Вице-премьеры Правительство Минтруд Прожиточный минимум
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