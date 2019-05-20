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20.05.2019,  
13:03
Текст:  Алексей Брусилов

Новейшая бронетехника начала прибывать в Ливию

В порт ливийской столицы на прибывшем из Турции судне Amazon доставлена большая партия бронеавтомобилей. Они предназначены подразделениям контролирующего Триполи Правительства национального согласия.

Судя по фотографиям, появившимся в Сети, речь идет о современных машинах с противоминной защитой класса MRAP Kirpi II и Vuran.

Эта техника считается новейшей, первый образец с колесной формулой 4х4 был впервые продемонстрирован лишь два года назад. При массе до 20 тонн автомобиль способен транспортировать до 15 бойцов. Мощность двигателя - 370 л.с. Максимальная скорость - до 100 км/ч. Запас хода - 800 км.
Vuran также был показан в 2017 году. Он немного полегче - 18,5 тонны. Вместимость - 11 военнослужащих.

Обе машины оборудованы дистанционно-управляемыми установками с пулеметным вооружением. Учитывая сложность этой техники, для ее освоения и эксплуатации понадобятся военные советники, считают эксперты.

Фото: Coert van Breda at Dutch Wikipedia
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Своеобразным ответом турецким поставкам стало появление у их противников - войск Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Хафтара - новейших бронеавтомобилей Al-Mared иорданского производства. Они были презентованы в 2018 году. В качестве основы выбраны вездеходы Tatra 8 × 8.

Максимальный их вес может достигать 25 тонн. Мощность двигателя - 420 л.с. Al-Mared может принять на борт 2 членов экипажа и 8 десантников. На машины может устанавливаться разнообразное вооружение: от 12,7-мм пулеметов до пусковых установок ПТУР.

Как видим, стороны, вовлеченные в ливийский конфликт, уже не надеются на легкие автомобили с вооружением, а стараются обзавестись более тяжелой и хорошо защищенной техникой.

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