ОНФ разработал "Народный стандарт служб занятости"

Специалисты Общероссийского народного фронта разработали новый стандарт для служб занятости, в котором учтены пожелания соискателей (их предлагается называть клиентами) и работодателей. Проект документа имеется в распоряжении "РГ".

Службы занятости в нынешнем виде больше ориентированы на процесс, чем на результат, считают в ОНФ. Неудивительно, что в эти службы обращаются не более 20% соискателей, из которых довольны результатом порядка 25% (данные Росстата). Одна из причин - предлагается мало высокооплачиваемых вакансий, кроме того, направления на собеседование выдаются "вслепую", без учета мнения работодателя.

В ОНФ предлагают "ввести новую систему показателей, включающую 9 комплексных показателей эффективности деятельности служб занятости населения". Сейчас таких показателей более 30 и они отражают в большей степени процесс оказания услуги, а не ее эффективность.

Еще одно перспективное предложение - создать новые формы профориентации для молодежи на базе служб занятости, чтобы помочь старшеклассникам с выбором профессии и места учебы.

Повысить эффективность "бирж труда" (в ОНФ рекомендуют использовать именно это наименование) должен и переход на единую базу данных. Сейчас разные службы работают в разных системах, что создает путаницу и дублирование. Эксперты ОНФ предлагают взять за основу действующий портал "Работа в России" и убрать лишние звенья.

Изменения должны коснуться и внутренних процессов в служба занятости. Там следует внедрить принципы бережливого производства, ввести единый фирменный стиль, а также отучить сотрудников от чиновничьих методов работы. Службам занятости предлагается активно продвигать свои услуги в интернете и социальных сетях, а в офисах обеспечить wi-fi.

"Народный стандарт служб занятости", по мысли его авторов, должен помочь реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Напомним, в этом документе поставлена цель привлечь в службы занятости 60% соискателей уже в 2019 году, а к 2024 году довести этот показатель до 90%. Правда, речь идет не о всей России, а о 16 пилотных регионах.

Уже 1 июня правительство планирует утвердить новые требования к работе "бирж труда" нового типа. А завтра, 21 мая, ОНФ проведет круглый стол, посвященный стандартам работы служб занятости, на котором предложит профильным федеральным ведомствам свои наработки.

