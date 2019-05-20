Предлагавший захватить Курилы японский депутат отказался уйти в отставку

Депутат японского парламента Ходака Маруяма, высказывавшийся ранее в пользу военного решения вопроса принадлежности Курильских островов, отказался добровольно складывать с себя парламентские полномочия. Об этом он заявил в интервью местному телеканалу NHK.

"Я не пытался тем самым нарушить конституцию, поскольку это не было в форме "давайте сделаем это". Я просто задал вопрос, предполагающий ответ да или нет. Это не является нарушением конституции", - заявил депутат. Маруяма также отметил, что если он добровольно сложит с себя полномочия, то тем самым может быть создан нежелательный прецедент. "Если я подам в отставку, то создам таким образом прецедент. Я этого категорически делать не буду", - заявил Маруяма, находящийся сейчас в статусе беспартийного независимого депутата парламента.

Ранее депутат был исключен из партии "Исин-но кай" за свои неподобающие высказывания о захвате южной части Курил. Напомним, что в начале мая депутат, сопровождавший группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир, допустил ряд высказываний в пользу военного решения территориального спора. Маруяма, находившийся, предположительно, в алкогольном опьянении, призвал членов делегации публично высказаться о целесообразности военного захвата Курил.