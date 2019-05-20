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20.05.2019,  
15:32
Текст:  Алексей Моисеев

Ракету комплекса С-125 использовали для удара по наземной цели в Ливии

В Ливии для ударов по наземным целям вновь стали применять ракеты комплекса противовоздушной обороны С-125. Это оружие задействовано противниками фельдмаршала Хафтара. В Сети появилось видео, на котором запечатлена буксируемая тягачом импровизированная пусковая установка, смонтированная на трале, обычно служащем для перевозки тяжелой техники.

Под радостные крики ракета эффектно стартует и уходит в сторону неизвестной цели. Данных о том, что ей удалось реально что-то поразить, нет.

Фото: dik gazete / youtube.com
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Некоторые из экспертов считают, что это видео было снято несколько лет назад. Именно летом 2016 года были отмечены факты подобного использования С-125 с похожей пусковой установки. С ее помощью пытались уничтожить в районе города Сирт боевиков запрещенной в России террористической группировки "ИГ".

Также предпринимались попытки создать самоходный вариант такого оружия. В качестве платформы выбрали 37-тонный советский средний танк Т-62.

По некоторым данным, после свержения Муамара Каддафи на складах были обнаружены запасы ракет, которые и стали использовать как тяжелые неуправляемые реактивные снаряды с 60-килограммовыми боевыми частями. Правда, в этом качестве эффективность таких средств поражения невелика, они скорее оказывают на противника психологическое воздействие.

Кроме того, известно и о применения в виде наземных НУРС авиационных ракет Х-29, предназначавшихся для бомбардировщиков Су-24МК ливийских ВВС.

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