Под Тулой банкомат выдал лишних 284 тысячи рублей

В Тульской области полиция разбирается с ситуацией, когда банкомат выдал двум местным жителям больше денег, чем те запрашивали. Полиция усматривает в этом признаки кражи, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Щедрый банкомат обнаружился в городе Ефремов. Двое мужчин пришли снять деньги, и аппарат им выдал на 284 тысячи рублей больше, чем ни запрашивали. Отказываться от такого "подарка" они не стали.

По предварительным данным, причиной всему стала ошибка банковских работников: они загрузили в банкомат вместо купюр достоинством две тысячи рублей - пятитысячные. Когда хватились, почти триста тысяч уже "ушли". Работники банка обратились в полицию.

Полицейские довольно быстро установили тех, кто снял лишние деньги. Отделом полиции "Ефремовский" теперь проводится процессуальная проверка, поскольку, по мнению стражей порядка, денежными средствами мужчины завладели неправомерно.