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20.05.2019 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой банкомат выдал лишних 284 тысячи рублей

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Тульской области полиция разбирается с ситуацией, когда банкомат выдал двум местным жителям больше денег, чем те запрашивали. Полиция усматривает в этом признаки кражи, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

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Щедрый банкомат обнаружился в городе Ефремов. Двое мужчин пришли снять деньги, и аппарат им выдал на 284 тысячи рублей больше, чем ни запрашивали. Отказываться от такого "подарка" они не стали.

По предварительным данным, причиной всему стала ошибка банковских работников: они загрузили в банкомат вместо купюр достоинством две тысячи рублей - пятитысячные. Когда хватились, почти триста тысяч уже "ушли". Работники банка обратились в полицию.

Полицейские довольно быстро установили тех, кто снял лишние деньги. Отделом полиции "Ефремовский" теперь проводится процессуальная проверка, поскольку, по мнению стражей порядка, денежными средствами мужчины завладели неправомерно.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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