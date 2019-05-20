Сергей Собянин рассказал, когда и как в Москве пройдут выпускные вечера

Выпускные вечера в Москве начнутся в четверг, 20 июня, и завершатся в 6 утра в пятницу, 21 июня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"По традиции главной площадкой станет парк Горького, где ребят ждут выступления популярных артистов, танцы, общение и праздничный фейерверк", - приводит слова градоначальника "Вечерняя Москва".

Собянин уточнил, что в этом году Единый государственный экзамен в Москве будут сдавать 90 тысяч человек. При этом речь идет только о 61 тысяче выпускников. Еще около 10 тысяч вышли из стен школ в прошлые годы. Кроме того, ЕГЭ досрочно решили сдать 17 тысяч 10-классников.

"Радует, что в этом году будут сдавать ЕГЭ более двух тысяч студентов колледжей. Ребята получили профессию и чувствуют в себе силы для поступления в вуз", - отметил Собянин.

Любопытно, что первоклассников в Москве в сентябре будет больше, чем в мае - выпускников. По оценкам мэрии, в школы в этом году придет 109 тысяч детей.