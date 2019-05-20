В Подмосковье дачники зарубили соседа тяпкой

В Московской области драка дачников закончилась гибелью 46-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, соседи нанесли ему смертельные травмы садовой тяпкой.

Трагедия произошла в товариществе "Северка-2" в городском округе Домодедово. В драке участвовали мужчины 46, 60 и 62 лет. Пенсионеры зарубили своего оппонента. От травм головы и шеи он скончался на месте. Подозреваемых быстро задержали. Следователь возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ - "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

Вскоре мужчинам изберут меру пресечения. СК настаивает на аресте.