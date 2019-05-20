В Подмосковье трое человек погибли после взрыва на АЗС

Нарушение правил безопасности при работе со сварочным аппаратом на автозаправочной станции стоило жизни троим рабочим в подмосковном Серпухове. Еще один попал в больницу.

Как сообщает пресс-служба областного главка МЧС, взрыв произошел на автозаправке в Северном проезде Серпухова. Рабочие проводили сварочные работы в емкости из-под топлива.

Вероятнее всего, искра от сварочного аппарата спровоцировала взрыв паров бензина, ранее хранящегося в емкости. Ее разорвало, три человека, проводивших сварку, погибли.