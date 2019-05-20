На Камчатке назначили нового министра соцразвития

В должность министра социального развития и труда Камчатского края официально вступил Евгений Меркулов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ранее Евгений Меркулов занимал пост заместителя руководителя этого же министерства, а в последние несколько недель исполнял обязанности министра.

Предыдущего министра соцразвития Инессу Койрович 19 апреля на пять лет утвердили уполномоченным по правам ребенка в Камчатском крае.

Справка "РГ"



Евгений Меркулов начал работать в правительстве Камчатского края в 2014 году. Был советником первого вице-губернатора, советником заместителя председателя правительства, затем - заместителем министра соцразвития. До прихода в региональное правительство возглавлял юридический департамент одного из банков Петропавловска-Камчатского.