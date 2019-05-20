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20.05.2019 09:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке назначили нового министра соцразвития

Текст: Евгения Шерешевская

В должность министра социального развития и труда Камчатского края официально вступил Евгений Меркулов. Об этом сообщили в правительстве региона.

На Сахалине назначен новый глава минздрава

Ранее Евгений Меркулов занимал пост заместителя руководителя этого же министерства, а в последние несколько недель исполнял обязанности министра.

Предыдущего министра соцразвития Инессу Койрович 19 апреля на пять лет утвердили уполномоченным по правам ребенка в Камчатском крае.

Справка "РГ"

Евгений Меркулов начал работать в правительстве Камчатского края в 2014 году. Был советником первого вице-губернатора, советником заместителя председателя правительства, затем - заместителем министра соцразвития. До прихода в региональное правительство возглавлял юридический департамент одного из банков Петропавловска-Камчатского.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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