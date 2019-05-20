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20.05.2019 20:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Бастион" на берегу

Камчатку прикрыли еще два дивизиона
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Базирующуюся на Камчатке отдельную береговую ракетную бригаду усилили двумя дивизионами современных ударных комплексов. Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

"Всего за месяц мы получили по одному дивизионному комплекту береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал". Это суммарно порядка 20 машин", - рассказал адмирал в интервью "Красной звезде".

Фото: РИА/Виталий Белоусов
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Известно, что береговой ракетный комплекс "Бастион" разработан в мобильном и стационарном вариантах. Он оснащен двумя сверхзвуковыми самонаводящимися противокорабельными ракетами "Оникс". Каждая поражает корабли противника на удалении до 600 км. Перехватить ракеты, несущиеся со скоростью в два с половиной раза выше скорости звука, чрезвычайно сложно.

Согласно проведенным военными расчетам, если применить все зенитные системы авианосной ударной группировки, то они одновременно собьют не более пяти ракет "Оникс". Это при том, что залп дивизиона "Бастионов", как правило, выполняют до 12 пусковых установок. Его вполне хватит, чтобы вывести из строя целый авианосец.

"Бал" - тоже весьма неслабое оружие. Этот комплекс главным образом используют для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов, а также для противодесантной обороны побережья.

Комплекс "Бал" оснащен дозвуковой маловысотной противокорабельной ракетой Х35 с дальностью поражения целей 120 километров и ракетой Х35У, летающей на 260 км. Их запускают с интервалом в три секунды. Весь боекомплект - 32 ракеты - расчеты четырех пусковых установок "Бал" при необходимости израсходуют за полторы минуты.

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