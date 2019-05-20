Предъявлено обвинение полицейскому, сбившему насмерть подростка

Полицейскому из Саратова, сбившему насмерть ребенка, предъявлено обвинение по уголовной статье, сообщило региональное управление СК РФ.

Вечером 17 мая 2019 года 40-летний мужчина ехал на автомобиле Kia Ceed по улице Песчанно-Уметская в Саратове со стороны улицы 1-й Уметский проезд по направлению к улице Песчанно-Уметский проезд. Водитель, как выяснилось, был пьян.

Он нарушил требования правил дорожного движения и наехал на пешехода 2004 года рождения, который шел по обочине. От полученных травм 14-летний мальчик скончался.

Обвиняемый признал вину полностью и дал показания об обстоятельствах произошедшего.

Он заключен под стражу. Идет расследование уголовного дела.