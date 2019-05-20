Еще в субботу главные артерии города - Комсомольский проспект и улица Ленина - были закрыты для проезда, поэтому центр казался опустевшим.

Дорогу освободили для пермяков, которые в числе 250 тысяч других россиян готовились пробежать дистанции в 2,5 или 10 километров - каждый выбирал по себе. А самые упорные и выносливые спортсмены собирались преодолеть 21,1 километра - полумарафон.

Не успели спортсмены пробежать и 100 метров, как их, а вместе с ними всех зрителей, организаторов, судей и волонтеров настигла непогода - ливневый снег и ветер.

- Мы даже и не думали отменять полумарафон из-за плохой погоды, - рассуждает один из организаторов события Михаил Дроздов. - Обычно бегуны не обращают на это внимания, народ привык. Поэтому и в стужу, и в зной мы бежим.

Участники забегов на пять и 10 километров финишировали один за другим. Среди них - губернатор Пермского края Максим Решетников, который преодолел свою четверть марафона за 1 час 9 минут. Полумарафонистов встретили как героев: молодцы, смогли, преодолели.

Особым уважением пользовались самые возрастные участники - те, кому за 70. Самому старшему из них идет 77-й год, и в этот день он преодолел свой очередной полумарафон. Другой семидесятилетний спортсмен - Алексей Долгих, также пробежавший 21 километр, после финиша и получения наспех надетой на шею медали не стал останавливаться. Неспешно, с ровным дыханием он продолжил свой путь по трассе.

Победители своих категорий в каждой из дистанций выиграли памятные призы: от корзинки с угощениями до новенького горного велосипеда. Организаторам III Всероссийского полумарафона "ЗаБег" удалось устроить настоящий праздник для горожан. А если такой праздник помогает поддерживать и продвигать здоровый образ жизни, тем вдвойне приятней.