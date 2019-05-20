В Уфе на экс-прокурора завели еще одно дело о взятке

Бывший прокурор Советского района Уфы стал фигурантом второго уголовного дела по статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, в начале 2018 года экс-прокурора попросили помочь перевести помощника прокурора, работавшего в одном из районов Башкирии, в райпрокуратуру города Уфы. И он согласился, но попросил за свою помощь один миллион рублей. У просителя такой суммы не было. В результате, как считают следователи, экс-прокурор снизил "тариф" до 500 тысяч рублей. А получив эту сумму, потребовал еще 100 тысяч, но согласился и на 50 тысяч рублей.

В следкоме РФ уточняют, в общей сложности прокурор получил незаконное вознаграждение в 550 тысяч рублей. Все деньги передавались через общих знакомых, личности которых следователи не сообщают.

Напомним, что мужчину арестовали в сентябре 2018 года после того, как он получил взятку на сумму свыше пяти миллионов рублей. Уголовное дело завели по статье "Получение взятки, совершенное в особо крупном размере".