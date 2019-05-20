Новосибирский губернатор проконтролировал расселение аварийного жилья

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал строительство многоквартирного дома в селе Вагайцево Ордынского района. Ранее этот объект, в котором квартиры получат жильцы аварийных домов, был законсервирован.

Строительство, которое ведется в рамках областной программы переселения из аварийного жилищного фонда, будет завершено осенью следующего года. Одновременно здесь будет благоустроена придомовая территория. Квартиры получат 69 жильцов трех домов, признанных аварийными.

- Поселок растет. Вагайцево будет развиваться единой плотной территорией вместе с районным центром. Муниципальной власти необходимо обеспечить жителей чистой питьевой водой, - сказал Андрей Травников.

Кроме того, губернатор отметил, что на местном уровне нужно с максимальным вниманием относиться к выбору застройщика, чтобы не допустить на объект недобросовестную компанию. Строительство 24-квартирного дома началось еще в 2015 году. Предполагалось, что квартиры в нем получат жильцы аварийных домов общей площадью 1024 квадратных метра. Однако прежний застройщик бросил возведение трехэтажки в Вагайцево, из-за чего переселение пришлось отложить.

Теперь люди могут быть уверены, что въедут в новый дом в 2020 году, средства на завершение строительства запланированы в бюджете. В рамках региональной программы по переселению Вагайцевский сельсовет получит из областной казны субсидию на общую сумму в 17,5 миллиона рублей. Из них 5,2 миллиона рублей уже перечислено, а оставшаяся сумма будет предоставлена в следующем году.