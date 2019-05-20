"Ростелеком" представил в Новосибирске "Электронного доктора"

Современные разработки в сфере телемедицины презентовала компания "Ростелеком" на Всероссийском форуме "Информационные технологии в медицине" ("ИТМ Cибирь"), который прошел в Новосибирске 15-16 мая.

Большой интерес у посетителей форума вызвала телемедицинская информационная система "Электронный доктор", разработанная совместно с компанией "РТ Лабс". Она дает возможность установить двухстороннюю связь между пациентом и доктором: теперь врач может общаться с больным в режиме реального времени и просматривать результаты анализов. При этом сервис гарантирует безопасность личных данных. В планах развития платформы - появление мобильных приложений для пациентов и врачей, удаленный мониторинг за показателями здоровья и внедрение системы реагирования на отклонение показателей.

"Электронный доктор" обеспечивает доступность медицинских технологий для всех пациентов, вне зависимости от их местоположения, а также позволяет получить квалифицированную медицинскую консультацию от тех специалистов, к которым трудно добраться из отдаленных районов. Это еще один шаг в движении к цифровизации здравоохранения, что логично приведет к повышению качества жизни населения", - говорит Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" - директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО "Ростелеком".

Также "Ростелеком" представил на форуме образец работающего телемедицинского комплекса "Система удаленного мониторинга состояния здоровья ICL Med", который позволяет расширить доступность медицинского обслуживания, диспансерного наблюдения и профилактических осмотров. Кроме того, при помощи системы можно дистанционно помогать больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медицинский форум "ИТМ Сибирь" проводится уже в шестой раз, в этот раз его программу сформировали по направлениям реализации федерального проекта "Цифровой контур здравоохранения". В мероприятии приняли участие 180 человек из 28 регионов России и Казахстана, в их числе - врачи, ученые, представители региональных министерств здравоохранения, специалисты по безопасности и разработчики медицинских технологий. В течение двух дней они обсудили примеры внедрения IT-технологий в регионах, вопросы кибербезопасности в отрасли и новые подходы в управлении потоками пациентов.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"