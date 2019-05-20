Уронивший телефон в Байкал сибиряк получит 95 тысяч рублей

Житель Ангарска, телефон которого перестал работать после падения в Байкал, отсудил у страховой компаний 95 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

В ведомстве отметили, что к страховой компании мужчина обратился летом прошлого года после повреждения телефона. Однако в выплате сибиряку отказали, уточнив, что риск "падение" не является страховым. Тогда мужчина обратился в суд.

- В рамках экспертизы выяснилось, что телефон вышел из строя из-за механического воздействия, а именно - воздействия значительного давления воды, а не в результате падения сотового, - пояснили в пресс-службе.

Страховое возмещение, неустойка, штраф, компенсация морального вреда были оценены в 95 тысяч рублей. Именно столько теперь получит житель Ангарска.