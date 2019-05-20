В Иркутске осудили военнослужащего, устроившего взрыв в части

Иркутский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему, подорвавшему взрывное устройство на крыльце штаба воинской части.

Как сообщает сайт Главной военной прокуратуры, преступление произошло 25 мая прошлого года в одной из дислоцированных в области воинских частей. Военнослужащий - контрактник "из хулиганских побуждений" заложил самодельный "фугас" у входа в здание штаба и подорвал его. От взрыва пострадал помощник дежурного по части - он получил ранение средней тяжести, а Министерству обороны нанесен ущерб в 2 миллиона рублей.

22-х летний "минер" обвинялся по четырем статьям УК. Суд признал его виновным и назначил наказание - отбывание срока в 5 лет в исправительной колонии общего режима.