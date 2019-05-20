В Новосибирске завели дело после видео с избиением подростка

Уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено в Новосибирске после публикации в Сети видео с избиением подростка. Запись побоев выложили сами нападающие.

Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, жертвой избиения стал 16-летний подросток. По материалам дела, инцидент произошел еще 1 апреля, однако широкую огласку получил совсем недавно, после того, как видео попало в Сеть. Все происходило в одной из квартир в Кировском районе Новосибирска.

Потерпевший пришел туда сам после того, как знакомый предложил ему поговорить о давней ссоре. В квартире находилось несколько человек 17 и 18 лет, после короткого выяснения отношений на словах они по очереди стали избивать подростка.

Они нанесли ему множественные удары руками и ногами в область головы, попутно друзья снимали все на камеру мобильных телефонов. В том числе на видео есть момент, где потерпевшего заставляют встать на колени и извиниться за якобы имевшее место быть изнасилование.

После экзекуции потерпевший и его законный представитель вынуждены были обратиться за медпомощью, а затем заявили о произошедшем в правоохранительные органы. Совместно с полицией следователи установили участников и очевидцев преступления, один из подозреваемых объявлен в розыск.