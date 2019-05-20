На ПМЭФ обсудят поддержку малого и среднего предпринимательства

Сегодня перспективными направлениями российского бизнеса является создание экосистемы молодежного предпринимательства, аутсорсинг как инструмент партнерства для бизнеса и государства, привлечение инвестиций в инновационные проекты. Эти и другие вопросы обсудят на V Российском форуме малого и среднего предпринимательства, который пройдет на полях Петербургского международного экономического форума.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) вместе с собравшимися обсудит вопросы о том, как наиболее эффективно стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в городах, а также распространение успешного опыта в бизнесе через механизм франчайзинга.

"В нынешнем году вместе с участниками нулевого дня Форума мы планируем рассмотреть малый и средний бизнес как основу городской экономики. Важным шагом по развитию малого и среднего бизнеса в городах может стать объединение наиболее эффективных мер поддержки предпринимателей, включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную и иные виды поддержки, сервисы Бизнес-навигатора МСП", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, руководители малых и средних компаний, руководители государственных и общественных организаций, оказывающих поддержку малому и среднему предпринимательству, представители банковского сектора, консалтинговых и юридических компаний.

Для каждого предпринимателя это уникальная возможность повысить уровень собственных профессиональных компетенций и знаний, наработать новые деловые контакты. "Главным итогом участия малого и среднего бизнеса в мероприятиях форума должна стать видимая перспектива выхода на реальные договоренности на уровне B2B-связей, в том числе в области международной торговли", - заключил президент общественной организации "Опора России" Александр Калинин.