Новости

Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами 18:10
Кемерово накрыл едкий дым от горящего автосалона 17:59
На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста 17:46
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57 17:40
ЦБ в апреле закупил в резервы 15,5 тонны золота 17:36
Где отчеканят очередной тираж белорусских монет 17:36
Сотрудникам БелАЭС выдали разрешения на работу с атомной энергией 17:30
Фото: "Дейенерис" простилась с "Игрой престолов" 17:28
В ЦУМе открылся мужской корнер Brunello Cucinelli 17:24
Сергей Собянин рассказал, когда и как в Москве пройдут выпускные вечера 17:24
На ПМЭФ обсудят поддержку малого и среднего предпринимательства 17:24
Собянин рассказал, как прошел первый фестиваль искусств "Николин день" 17:23
На выборах в Индии предрекают уверенную победу правящей партии 17:15
Глава правительства Самарской области покинул пост 17:11
В Подмосковье трое человек погибли после взрыва на АЗС 17:10
Умер певец Нильда Фернандес 17:07
"Джон Уик 3" одолел последних "Мстителей" в домашнем прокате 17:05
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина 17:03
Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты 17:00
В Греции раскопали устрашающий храм богини возмездия 17:00
Новый Lynk&Co, который приедет в Россию, сфотографировали на автовозе 17:00
Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена "всех на всех" 16:59
Автостраховщики объявили о снижении средней стоимости ОСАГО 16:42
Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Мамаева и Кокорина 16:40
Попавшая в ДТП певица МакSим вышла из больницы 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
20.05.2019 17:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На ПМЭФ обсудят поддержку малого и среднего предпринимательства

Текст: Екатерина Ясакова

Сегодня перспективными направлениями российского бизнеса является создание экосистемы молодежного предпринимательства, аутсорсинг как инструмент партнерства для бизнеса и государства, привлечение инвестиций в инновационные проекты. Эти и другие вопросы обсудят на V Российском форуме малого и среднего предпринимательства, который пройдет на полях Петербургского международного экономического форума.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) вместе с собравшимися обсудит вопросы о том, как наиболее эффективно стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в городах, а также распространение успешного опыта в бизнесе через механизм франчайзинга.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
На ПМЭФ обсудят развитие российского несырьевого экспорта

"В нынешнем году вместе с участниками нулевого дня Форума мы планируем рассмотреть малый и средний бизнес как основу городской экономики. Важным шагом по развитию малого и среднего бизнеса в городах может стать объединение наиболее эффективных мер поддержки предпринимателей, включая финансовую, имущественную, информационную, консультационную и иные виды поддержки, сервисы Бизнес-навигатора МСП", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, руководители малых и средних компаний, руководители государственных и общественных организаций, оказывающих поддержку малому и среднему предпринимательству, представители банковского сектора, консалтинговых и юридических компаний.

Для каждого предпринимателя это уникальная возможность повысить уровень собственных профессиональных компетенций и знаний, наработать новые деловые контакты. "Главным итогом участия малого и среднего бизнеса в мероприятиях форума должна стать видимая перспектива выхода на реальные договоренности на уровне B2B-связей, в том числе в области международной торговли", -  заключил президент общественной организации "Опора России" Александр Калинин.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Экономический форум в Санкт-Петербурге
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле ответили на слова Зеленского о Крыме и Донбассе
В ФАС поддержали продажу крепкого алкоголя с 21 года
Зеленский распустил Верховную Раду
Мосгорсуд оставил в СИЗО украинских моряков
Сбербанк ответил на сообщения о новых способах мошенничества