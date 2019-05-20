В центре Петербурга такси сбило на светофоре женщину с детьми

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых на пешеходном переходе сбили женщину с двумя детьми.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, наезд произошел возле дома №10 по проспекту Медиков.

Петербурженка переходила дорогу. Старшего сына она вела за руку, младший находился в коляске.

Неожиданно на дорогу выехал Hyundai Solaris, окрашенный в цвета крупного агрегатора такси. За рулем находился 26-летний мужчина. Основной удар пришелся по коляске.

Двухлетний мальчик госпитализирован. Мать и старший сын не пострадали.

Сейчас возле дома №10 по проспекту Медиков работают сотрудники ГИБДД. Они опрашивают очевидцев и просматривают записи с камер видеонаблюдения. Ключевой вопрос: какой сигнал светофора горел в момент происшествия.