В Петербурге стартовал Арктический диктант

В Петербурге в преддверии Дня полярника в вузах города начался Арктический диктант.

Студенты Государственного университета морского и речного флота имени Макарова, Института народов Севера РГПУ имени Герцена и Морского технического колледжа имени адмирала Сенявина смогли проверить свои знания о северных регионах.

Как сообщает пресс-служба комитета по делам Арктики, перед студентами выступили полярники и участники арктических экспедиций, которые рассказали об условиях жизни и работы на Крайнем Севере и специфике, касающейся проведения исследований в условиях вечной мерзлоты.

После окончания лекций участники писали диктант. 21 мая акция пройдет в СПбГУ и в Российском государственном гидрометеорологическом университете.

Справка "РГ"

День полярника отмечается в России 21 мая. В календаре праздников он появился в 2013 году. Дата выбрана не случайно. Именно 21 мая1937 году на дрейфующей станции "Северный полюс-1" начала работать первая научно-исследовательская экспедиция.