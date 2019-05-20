В Ростове четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме

Четверо жителей десятиэтажного дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону пострадали при пожаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления МЧС.

Сообщение о возгорании дежурный получил в 21:40. Прибывшие пожарные спасли десять человек. Четверым понадобилась медицинская помощь.

Эвакуировали 70 жильцов, среди которых было 15 несовершеннолетних. В 22:09 пламя погасили. За это время выгорело 15 квадратных метров в общем коридоре на шестом этаже.

Все жители многоэтажки вернулись в свои квартиры.