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20.05.2019 08:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме

Текст: Роман Мерзляков

Четверо жителей десятиэтажного дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону пострадали при пожаре, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления МЧС.

На западе Канады началась эвакуация жителей из-за лесных пожаров

Сообщение о возгорании дежурный получил в 21:40. Прибывшие пожарные спасли десять человек. Четверым понадобилась медицинская помощь.

Эвакуировали 70 жильцов, среди которых было 15 несовершеннолетних. В 22:09 пламя погасили. За это время выгорело 15 квадратных метров в общем коридоре на шестом этаже.

Все жители многоэтажки вернулись в свои квартиры.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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