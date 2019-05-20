На таможне в Ростове задержана 1000 поддельных кубиков Рубика

В Ростове-на-Дону сотрудники таможенного поста усомнились в подлинности партии игрушек, которую пытались вывезти за пределы России. Они наложили арест на 1056 экземпляров "головоломки из пластмассы: кубик Рубика".

"Таможенным постом было принято решение о приостановлении выпуска товара, о чем правообладатель был уведомлен", - сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

На запрос таможни пришел ответ, в котором правообладатель сообщил, что задержанный в Ростове-на-Дону товар не является качественной фирменной продукцией и имеет ряд отличий от оригинала. В частности, не совпадает дизайн, а вместо фирменного логотипа Rubik's игрушки содержат нехарактерные обозначения. Кроме того, поддельные кубики Рубика изготовлены из пластмассы плохого качества и очень грубо.

В итоге, возбуждено дело об административном правонарушении - за незаконное использование средств индивидуализации товаров.