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20.05.2019 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На таможне в Ростове задержана 1000 поддельных кубиков Рубика

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ростове-на-Дону сотрудники таможенного поста усомнились в подлинности партии игрушек, которую пытались вывезти за пределы России. Они наложили арест на 1056 экземпляров "головоломки из пластмассы: кубик Рубика".

Объемы задержанного таможней контрафакта выросли почти на 40 процентов

"Таможенным постом было принято решение о приостановлении выпуска товара, о чем правообладатель был уведомлен", - сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

На запрос таможни пришел ответ, в котором правообладатель сообщил, что задержанный в Ростове-на-Дону товар не является качественной фирменной продукцией и имеет ряд отличий от оригинала. В частности, не совпадает дизайн, а вместо фирменного логотипа Rubik's игрушки содержат нехарактерные обозначения. Кроме того, поддельные кубики Рубика изготовлены из пластмассы плохого качества и очень грубо.

В итоге, возбуждено дело об административном правонарушении - за незаконное использование средств индивидуализации товаров.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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