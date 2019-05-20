В Астрахани осудили охранника детсада за торговлю значками со свастикой

В Астрахани охранник детского сада накануне Дня Победы организовал продажу значков с изображением свастики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Соответствующее объявление в интернете обнаружили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Оперативники провели проверочную закупку.

После перевода требуемой суммы продавец присылал клиенту код почтового отправления. Личность сбытчика запрещенных товаров установлена, им оказался 43-летний житель Трусовского района Астрахани.

Дома у подозреваемого нашли партию нераспроданных сувениров. В отношении него составили два протокола об административных правонарушениях по статье "пропаганда либо публичное демонстрирование, а также сбыт нацистской атрибутики или символики".

Суд назначил нарушителю штраф в четыре тысячи рублей с конфискацией запрещенной продукции.