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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде в гараже обнаружили осетрину на 10 миллионов рублей

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Волгоградские полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте рыбы осетровых пород и черной икры, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

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Фигурантами уголовного дела стали 38-летний мужчина и 47-летняя женщина. Они задержаны на территории одного из гаражных кооперативов города. В автомобиле и в холодильнике гаражного бокса полицейские и сотрудники ФСБ нашли 78 рыбин общей массой более 250 килограммов. Кроме того, в стеклянные банки было расфасовано свыше восьми килограммов черной икры.

Подозреваемые не смогли предъявить документы, которые бы подтвердили легальность добычи ценных биоресурсов. По предварительной оценке, причиненный ущерб превысил 10 миллионов рублей. Силовики продолжают устанавливать все обстоятельства противоправной деятельности.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград
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