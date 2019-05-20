Вице-премьер Совмина Крыма ушел в отставку

Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Михаил Селезнев подал в отставку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что отставка связана с семейными обстоятельствами.

- Подписал заявление моего заместителя Михаила Селезнева об увольнении по собственному желанию, - сообщил Аксенов. - Благодарю Михаила Борисовича за совместную работу. На место вице-премьера предлагаю кандидатуру Юлии Михайловны Жуковой. Она возглавляет Инспекцию по жилищному надзору Республики Крым. Этот вопрос будет вынесен для согласования на ближайшую сессию Государственного Совета.

Напомним, Селезнев занимал должность вице-премьера с июля 2018 года, в числе прочих - курировал сферу ЖКХ. Ранее работал первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства РК, до этого - заместителем префекта Центрального административного округа Москвы.

Справка "РГ"

Юлия Жукова занимает пост начальника Инспекции по жилищному надзору РК с июня 2018 года. Ранее она являлась директором по эксплуатации в "Сервисной компании "Комфорт".