На Урале пять человек погибли после падения машины с моста

В Алапаевске правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, при которых машина упала с моста, что привело к смерти пяти человек.

ДТП случилось накануне около 20:30 на первом километре подъезда к деревне Ермаки.

"Водитель ВАЗ-2105, стаж которого составляет один год, по предварительным данным, не справился с управлением: автомобиль занесло, он наехал на бетонное ограждение, перелетел через него и упал с моста на землю", - передает пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области.

В результате аварии погибли пять человек, в том числе - 14-летний сын водителя.

Назначена судмедэкспертиза: она определит, был ли шофер трезв в момент происшествия.