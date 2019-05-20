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20.05.2019 06:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале пять человек погибли после падения машины с моста

Текст: Татьяна Воробьева

В Алапаевске правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, при которых машина упала с моста, что привело к смерти пяти человек.

ДТП случилось накануне около 20:30 на первом километре подъезда к деревне Ермаки.

Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области
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"Водитель ВАЗ-2105, стаж которого составляет один год, по предварительным данным, не справился с управлением: автомобиль занесло, он наехал на бетонное ограждение, перелетел через него и упал с моста на землю", - передает пресс-служба управления ГИБДД Свердловской области.

В результате аварии погибли пять человек, в том числе - 14-летний сын водителя.

Назначена судмедэкспертиза: она определит, был ли шофер трезв в момент происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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