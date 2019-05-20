Видео: На Ямале медведица с медвежатами пришла к вахтовикам

В соцсетях опубликовали видео с белыми медведями: мамой и двумя детенышами в порту Сабетта.

Ролик с медведями сняли вахтовики. Голос за кадром говорит, что медведицу кормить не будут, потому что беспокоятся, как она потом будет заботиться о детенышах. Мужчины на просьбу по рации уйти от медведей, "пока никого не съели", отвечают, что находятся на пароходе.

Также агентство "Север-пресс" опубликовали несколько фотографий: на одном медвежонок заглядывает в окно вагончика, на втором - все семейство.

Судя по сообщениям, троица появляется на этом месте не в первый раз. Так, было опубликовано видео, на котором виден монитор, транслирующий запись с камеры видеонаблюдения, а голос за кадром делает объявление об ограничении передвижения по поселку.