Житель Ямала заплатил 1,5 миллиона рублей за "чистку кармы"

Правоохранительные органы Нового Уренгоя расследуют факт мошенничества в особо крупном размере.

Местный житель 17 мая обратился в полицию с заявлением. Он рассказал, что его ввели в заблуждение и обманом заставили расстаться с суммой более полутора миллионов рублей.

"Мужчина на сайте нашел объявление об услугах целительницы. Он позвонил на указанный номер, договорился о бесконтактной чистке кармы и полтора месяца перечислял псевдоцелительнице деньги", - рассказали в пресс-службе МВД Ямала.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" (ее санкция предусматривает до десяти лет тюрьмы).