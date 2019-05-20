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20.05.2019 / 20:54
Коллекция

Римское наследие: Новый бриллиантовый цветок от BVLGARI

Из причудливого сочетания слов - fiore (по-итальянски "цветок") и forever (по-английски "навсегда") - рождается цветок Fiorever. Он становится официальным символом совершенно новой коллекции дерзких украшений с бриллиантами от прославленного римского ювелирного дома BVLGARI.

Ювелиры Bvlgari интерпретируют мотив цветка, начиная еще с 1920-х годов. На этот раз в украшениях запечатлен образ полевого "четырехлистника" - символ римского жизнелюбия. Как элемент декора, этот изящный мотив часто использовали во времена Римской Империи: достаточно упомянуть садовые фрески Виллы Ливии, скульптуры Палаццо Массимо и потолочные мозаики усыпальницы Святой Констанции. Своими смелыми формами и немеркнущими бриллиантами новый изящный символ ювелирного дома чествует непреходящую красоту Вечного Города.

В коллекции 24 драгоценности - колье, кольца, браслеты, серьги. Во всех изделиях цветки украшены бриллиантами высочайшего качества (цвет - D-F, чистота IF-VVS). В сердцевине бутона сверкает роскошный солитер весом от 0.10 до 0.50 карата, окруженный лепестками. У каждого цветка они поднимаются вверх, подчеркивая фирменное умение Bvlgari играть объемом при создании дизайна. Скульптурность формы создает настоящее ощущение ожившего цветка, чье сияние, в отличие от природных красот, неподвластно времени.

Лицом коллекции Fiorever стала испанская актриса Урсула Корберо, триумфально ворвавшаяся в мировой кинематограф благодаря игре в популярном сериале "Бумажный Дом".

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