СМИ: Скарлетт Йоханссон выходит замуж за комика Жоста

34-летняя "Черная вдова" Наташа Романова, она же - американская актриса Скарлетт Йоханссон, согласно тьме опросов - одна из самых желанных женщин планеты, вновь собралась под венец.

Как сообщает периодика, Йоханссон, уже успевшая официально побывать замужем дважды, помолвлена с 36-летним комиком Колином Жостом, звездой сверхпопулярного телешоу Saturday Night Live. С которым встречается уже два года.

TMZ уверяет, что у пары все серьезно, но дата свадьбы еще не определена.

Жост ранее узами себя не связывал. Что до "Вдовы", ее супругами были Райан "Дэдпул" Рейнольдс и журналист Ромен Дориак. Оба брака продлились по три года. Причем расставание с журналистом, от которого у Йоханссон есть дочь Роуз Дороти, прошло не совсем гладко.

Помимо Saturday Night Live, где Жост также выступает сценаристом и режиссером, зритель мог видеть артиста в комедиях "В активном поиске" и "Лето на Статен-Айленд".