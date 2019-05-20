Новости

Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна "Робо" про дроида-Безрукова 18:50
Фото: "Дейенерис" простилась с "Игрой престолов" 17:28
Умер певец Нильда Фернандес 17:07
"Джон Уик 3" одолел последних "Мстителей" в домашнем прокате 17:05
Попавшая в ДТП певица МакSим вышла из больницы 16:39

СМИ: Скарлетт Йоханссон выходит замуж за комика Жоста

Мировое кино
    20.05.2019, 18:25
Текст:   Олег Усков

34-летняя "Черная вдова" Наташа Романова, она же - американская актриса Скарлетт Йоханссон, согласно тьме опросов - одна из самых желанных женщин планеты, вновь собралась под венец.

Как сообщает периодика, Йоханссон, уже успевшая официально побывать замужем дважды, помолвлена с 36-летним комиком Колином Жостом, звездой сверхпопулярного телешоу Saturday Night Live. С которым встречается уже два года.

Фото: Helen Sloan/ HBO
Фото: "Дейенерис" простилась с "Игрой престолов"

TMZ уверяет, что у пары все серьезно, но дата свадьбы еще не определена.

Жост ранее узами себя не связывал. Что до "Вдовы", ее супругами были Райан "Дэдпул" Рейнольдс и журналист Ромен Дориак. Оба брака продлились по три года. Причем расставание с журналистом, от которого у Йоханссон есть дочь Роуз Дороти, прошло не совсем гладко.

Помимо Saturday Night Live, где Жост также выступает сценаристом и режиссером, зритель мог видеть артиста в комедиях "В активном поиске" и "Лето на Статен-Айленд".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

"Повреждение мозга": вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада" 12:07
В последней серии "Игры престолов" нашли два вопиющих ляпа 11:28
Продюсер Рудковская: Победитель "Евровидения" не должен был выступать 00:49
В Петербурге исполнителю роли Рамси Болтона вручили пряники-портреты 19.05.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
49-летний актер Мэттью Макконахи получил диплом об окончании школы 19.05.2019
Съемки нового "Бонда" остановлены из-за травмы Крэйга 15.05.2019
Шоураннеры "Игры престолов" снимут три фильма по "Звездным войнам" 14.05.2019
⧣ светская хроника
Фото: Helen Sloan/ HBO
Канделаки, Безрукова, Хакамада и Задорожная об "Игре престолов" 15.05.2019
Фото: Анастасия Волочкова госпитализирована на Мальдивах 15.05.2019
"Санса Старк" пообещала зрителям много боли в финале "Игры престолов" 15.05.2019
⧣ Скарлетт Йоханссон
Фото: WDSSPR
Десятки миллионов: рассекречены гонорары актеров из "Мстителей" 26.04.2019
Скарлетт Йоханссон пожаловалась, что ее потрогал за грудь гей 07.01.2019
Фото: составлен "хит-парад" самых сексуальных киногероев 17.10.2018