Британская верфь Sunseeker представила новую модель высокоскоростного катера Hawk 38. Она разработана совместно с Фабио Буцци - известным итальянским конструктором, 55-кратным чемпионом мира по гонкам на воде и автором 43 рекордов скорости.

Новая модель - дань истории, которая началась с производства спортивных катеров более 50 лет назад. Корпус Hawk 38 разрабатывался с чистого листа. Он выполнен из структурной пены и имеет нос конструкции "анти-дайв". При способности развить скорость до 62 узлов, катер абсолютно безопасен и комфортен для пассажиров, а шум и вибрации на борту сведены к минимуму. Для стабилизации лодки на высокой скорости служат надувные трубки Hypalon 866 STAB®, которые также уменьшают раскачивание катера при посадке на борт и при стоянке на якоре. Для тех, кому базовых характеристик окажется недостаточно, предусмотрена возможность оснастить катер подвесными моторами других моделей.

Каждая делать в катере задумана так, чтобы отражать его гоночную сущность: от поручней из карбона с креплениями из полированной нержавеющей стали, выдвижных кнехтов и компрессионных замков-защелок до аудиосистемы с колонками из полированной стали, смотрящих в сторону кормы, и опциональных сабвуферов.

Для тех, кто любит понежиться на солнце, на передней палубе расположен лежак с регулируемыми по высоте подголовниками - отличное место для загара, тем более, что рядом поместится небольшой диван. Четыре "спортивных" кресла расположены на корме вокруг столика, который при необходимости можно убрать. Здесь же стоит трехместный диван с возможностью установить под сиденье две холодильные камеры. Для необходимых на борту вещей по всей лодке стоят рундуки. Попасть в технический отсек можно через специальный люк.

Пост управления расположен по центру корпуса и защищен от ветра и солнца изогнутым вентилируемым стеклом, боковыми экранами и широким хардтопом. Он оснащен навигационной системой Simrad и представляет собой новейший 16-дюймовый мультифункциональный tuch-screen дисплей Evo 3 с поддержкой GPS и Wi-Fi. Дисплей открывает доступ к системе CZone DC, позволяющей контролировать все системы катера, включая освещение, батареи, насосы и навигационные огни. Полный контроль над навигационной системой обеспечивает руль с усилителем и самим рулевым колесом, отделанным кожей. Под постом разместилась туалетная комната с умывальником из нержавеющей стали, иллюминатором и 5-дюймовым экраном. Интерьер и полезные детали вроде аудиосистемы с колонками из полированной стали на лодке также продуманы до мелочей.

Hawk 38 - легкая и недорогая в обслуживании лодка для однодневных путешествий или выездов на выходные, идеальна для быстрых перемещений на море и для отдыха на озере или реке. Большой выбор вариантов окраски корпуса и отделки салона делает из него лучший вариант лодки сопровождения для суперъяхты и совершенно исключает возможность встретить второй такой же катер. На 2019 год запланирован выпуск всего 10 корпусов.