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20.05.2019 17:15
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Чэнду ждут гастролей театра "Золотое кольцо"

В Москве начались выступления третьего сезона Национального театра народной музыки и песни "Золотое кольцо", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Первое выступление, продолжавшееся почти два часа, с энтузиазмом и радостью восприняло более 500 зрителей из России, Китая, Японии, Кореи и других стран и регионов мира.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая В Китае любят русское аутентичное искусство. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
В Китае любят русское аутентичное искусство. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Концертный директор Национального театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" Григорий Костюк сказал, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. И сейчас театр ведет переговоры с китайской стороной для подготовки к двухдневному туру в Чэнду (провинция Сычуань, Центральный Китай) с 19 по 20 июня. "Мы надеемся представить китайскому зрителю самое захватывающее и впечатляющее русское национальное искусство", - сказал Григорий Костюк.

Третий сезон выступлений Национального театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" продлится до 4 октября этого года.Подпись под фото 3: В Китае любят русское аутентичное искусство.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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