В Чэнду ждут гастролей театра "Золотое кольцо"

Концертный директор Национального театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" Григорий Костюк сказал, что в этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. И сейчас театр ведет переговоры с китайской стороной для подготовки к двухдневному туру в Чэнду (провинция Сычуань, Центральный Китай) с 19 по 20 июня. "Мы надеемся представить китайскому зрителю самое захватывающее и впечатляющее русское национальное искусство", - сказал Григорий Костюк.

Третий сезон выступлений Национального театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" продлится до 4 октября этого года.Подпись под фото 3: В Китае любят русское аутентичное искусство.