В ЦУМе открылся мужской корнер Brunello Cucinelli

На втором этаже ЦУМа открылся мужской корнер BrunelloCucinelli. Пространство занимает площадь 170 00 кв.м. выполнено в итальянском стиле. Корнер стал идеальным обрамлением для классики мужского гардероба: изделий из кашемира, строгих костюмов, лаконичной обуви.

Коллекция сезона весна-лето 2019 вдохновлена романом Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби": двубортные жакеты, летние костюмы-тройки, брюки со стрелками, а также различные интерпретации теннисного костюма демонстрируют современное прочтение главных трендов 1920-х годов.