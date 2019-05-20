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20.05.2019 / 17:24
Коллекция

В ЦУМе открылся мужской корнер Brunello Cucinelli

Фото: предоставлено Brunello Cucinelli
Фото: предоставлено Brunello Cucinelli

На втором этаже ЦУМа открылся мужской корнер BrunelloCucinelli. Пространство занимает площадь 170 00 кв.м. выполнено в итальянском стиле. Корнер стал идеальным обрамлением для классики мужского гардероба: изделий из кашемира, строгих костюмов, лаконичной обуви.

Коллекция сезона весна-лето 2019 вдохновлена романом Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби": двубортные жакеты, летние костюмы-тройки, брюки со стрелками, а также различные интерпретации теннисного костюма демонстрируют современное прочтение главных трендов 1920-х годов.

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